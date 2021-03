Comune di Napoli, Borriello: "Maxischermi spenti per l'assenza del pubblico, proseguono i lavori per la statua di Maradona. Stanziato più di un milione per nuovi lavori allo stadio"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Senza pubblico non ha senso tenere accesi i tabelloni, per questo motivo sono spenti. I costi relativi alla corrente sono a carico del Napoli. Per rivederli accesi bisogna aspettare il ritorno dei tifosi allo stadio. Il lavoro per la statua di Maradona continua. Dopo venerdì ci saranno delle novità in tal senso. E' stata fatta una convenzione per 1 milione e 200mila euro per dei lavori da fare alla copertura ed altre cose che rappresentano una coda dei lavori per le Universiadi. Terzo anello? I tralicci che sostengono il terzo anello sono strutturali e quindi non possono essere toccati. Magari si può coprire quella zona con degli schermi etc. Ci sono stati presentati tanti progetti da parte di aziende pubblicitarie proprio per coprire il terzo anello”.