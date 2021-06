Comune di Napoli, Borriello: "Inaugurazione stadio Maradona? Stiamo organizzando un evento per i napoletani. Attendiamo la risposta di De Laurentiis e delle autorità"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli: “L’inaugurazione dello stadio Diego Armando Maradona? Il Comune ha avviato i contatti con il Napoli, vogliamo creare un evento che sia il più inclusivo possibile. Attendiamo la risposta, che immaginiamo sia positiva. Prevediamo la presenza di qualche ex compagno di Diego e dell’arcivescovo Crescenzio Sepe per la benedizione dell’impianto. Il Napoli dovrebbe partire per il ritiro estivo il 15 luglio, contiamo di organizzare questa manifestazione nei primi giorni di luglio. La presenza dei tifosi? Speriamo che tra qualche settimana la Campania possa andare in zona bianca, in modo da avere una capienza superiore al 25%. Sarà trasmesso sul maxischermo un video ricordo di Maradona, nei prossimi giorni verrà delineato più chiaramente il programma”.