Comune di Napoli, Auricchio: "Progettazione già pronta per l'esterno del San Paolo, riqualificazione anche del piazzale esterno"

Attilio Auricchio, Capo Gabinetto del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Abbiamo fatto un bel lavoro, ci saranno investimenti anche con il Calcio Napoli. Disciplinare l'uso del terzo impianto d'Italia ha delle difficoltà: le abbiamo superate e fatto un buon lavoro. Ci auspichiamo che la convenzione vada verso una rapida convenzione. Siamo molto motivati, le Universiadi hanno ridato dignità all'impiantistica napoletane: abbiamo investito 70 milioni, non di De Luca ma dei cittadini europei. abbiamo migliorato il livello di fruibilità degli impianti. Dopo aver definito la convenzione, siamo pronti a collaborare con il Calcio Napoli. Da qui a dieci anni diamo una stabilità. il presidente De Laurentiis vorrà partecipare anche al miglioramento estetico dell'impianto. Fa parte delle cose su cui siamo disponibili a ragionare, però prima la convenzione. Esterno del San Paolo? Abbiamo una progettazione, sicuramente la finanzieremo. L'utilizzo delle aree esterne incide sulla riqualificazione. Se vogliamo farle per la funzionalità dell'impianto è un contro: per questo dicevo prima la convenzione. C'è già un progetto di riqualificazione del piazzale esterno. Già col primo sediolino cambiato ho avuto una mossa di passione nel cuore. Domanda al Sindaco? Non riuscirei a fargliela (ride, ndr). A de Magistris chiederei: che cosa chiederà come città al presidente della Repubblica all'inaugurazione? Bisogna ricordare che le Universiadi sono l'evento più importante dopo le Olimpiadi invernali di Torino. E' un evento della Nazione, siamo responsabili della visibilità dell'Italia rispetto a 126 paesi del pianeta".