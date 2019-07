Comune di Napoli, Auricchio: "Convenzione San Paolo approvata, pronti per la campagna abbonamenti. Pista d'atletica altrove? Se ne può parlare..."

Attilio Auricchio, capo di gabinetto del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' stata approvata la convenzione in Consiglio comunale, contiamo per settembre, prima dell'inizio del campionato, di avere tutto l'aspetto amministrativo in ordine. Siamo pronti per la campagna abbonamenti. Pista d'atletica altrove? Se ne può parlare, De Laurentiis lo ha già detto e non ho mai aperto ad alcun ragionamento perché c'erano troppe partite amministrative. Ci aspettiamo che il presidente passi ad una linea di azione progettuale più da imprenditore. L'amministrazione ha l'obbligo di mettere in sicurezza lo stadio, per quanto riguarda i ricavi se ne occupa il presidente. Il quartiere di Fuorigrotta ha un impianto di atletica, può essere riprodotto anche altrove. Serve un progetto infrastrutturale perché dopo aver tolta la pista bisogna cambiare anche la struttura degli spalti. Non ci sono visioni diverse, c'è la possibilità e se ne può parlare. Una cosa è il desiderio, un'altra cosa è discutere di un progetto. C'è tempo".