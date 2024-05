De Laurentiis a Massa Lubrense, il ristoratore del ‘One fire’: "Ho parlato di Conte col presidente e il figlio, mi ha detto che…"| ESCLUSIVA

Il presidente Aurelioha scelto la cornice suggestiva diper una cena speciale, in compagnia di amici e familiari: ha infatti trascorso la serata al ristorante “La Torre One Fire” della famiglia Mazzola, noto per la sua cucina legata al territorio.

In esclusiva abbiamo intervistato Tonino Mazzola, titolare del rinomato locale 'One fire' sito a Massa Lubrense in via Annunziata 7. Ecco cosa ci ha svelato sull'incontro con De Laurentiis:

"Sono un malato del Napoli. A fine pranzo ho parlato personalmente col presidente per cercare di avere qualche informazione sul nuovo allenatore, ma il patron non si è sbilanciato. Mi ha riferito che stava valutando due-tre opzioni e che tra pochi giorni parlerà e annuncerà la sua scelta. Ho scambiato invece qualche battuta in più col primogenito Luigi, presidente della SSC Bari, e mi ha fatto intendere tra le righe che la prima scelta fosse Antonio Conte. Anche per me è l'allenatore giusto per risollevare questa squadra, abbiamo bisogno di una allenatore col polso fermo nello spogliatoio".

Cosa hanno mangiato di buono? Antipasti e pescato del giorno, in particolare gamberetti freschi arrivati in tempo reale proprio a mezzogiorno. A seguire spaghetti one fire con alici, capperi e pomodorino e poi pesce al sale".