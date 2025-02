Compagnoni: "Troppi mugugni per un pareggio ma Napoli e Inter sono in difficoltà"

Maurizio Compagnoni, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Napoli e Inter sono in difficoltà, per gli azzurri è giustificato vista l’emergenza infortuni, mentre per l’Inter manca qualcosa. Per un pareggio si fanno troppi mugugni e sono arrivati contro grandi squadre, sfide facili non c’è ne sono. Vedo un Inzaghi nervoso anche perché non vede risposte dalla sua squadra, i nerazzurri hanno perso la fame di vittoria e le partite non si vincono facilmente se non dai il 100%”.