Colonnese a CN24: "Spalletti ha dato mentalità ed autostima ad un Napoli già forte. Rrahmani? Pedina fondamentale"

"Prendere sei gol non fa piacere a nessuno, mi aspetto una reazione forte da parte della Roma. Il Napoli, a differenza dei giallorossi, hanno alternative di valore e l'ha dimostrato ieri in Europa League. Spalletti sta meritando di essere in testa per quanto sta facendo vedere in termini tattici e tecnici. Un giocatore come Anguissa ha portato qualità, struttura e fisicità e ne sta beneficiando anche la difesa. Difensivamente si è trovata la giusta concentrazione con Rrahmani che si sta confermando una pedina importante. Le qualità c'erano anche lo scorso anno nel Napoli ma adesso c'è una mentalità diversa ed un'autostima"