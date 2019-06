Colonnese: "Manolas il migliore che il Napoli possa prendere. Ma occhio alla Juve, può ancora incidere"

A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Ciccio Colonnese, ex calciatore

"E' facile adattarsi a Koulibaly che gioca per due e Manolas è il miglior giocatore in circolazione e che il Napoli possa prendere. Il ragazzo cerca nuovi stimoli, è molto veloce e con lui il Napoli avrebbe una coppia difensiva formidabile.

Ci auguriamo di rivivere un campionato più aperto, ma predico calma perchè è vero che Napoli e Inter vogliono rinforzarsi, ma la Juve ha stabilità e pare voglia incidere anche sul mercato.

Conte all'Inter si è presa una bella responsabilità perchè ora il club vuole vincere, ma bisognerà andare sul mercato se si vuole colmare il gap.

Fa male far uscire notizie false come la morte di Gigi Simoni. Non è possibile che una persona che soffre, ma che spera di venirne fuori, venga dato per morto e chi ha scritto queste cose deve vergognarsi".