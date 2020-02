Colonnese: "Il Napoli prende troppi goal, non me la sento di dire che sia uscito dalla crisi"

Ultimissime calcio Napoli - Francesco Colonnese, ex difensore di Napoli e Roma, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non me la sento di dire che il Napoli sia fuori dalla crisi. Bisogna ancora aspettare, il vero Napoli è migliore rispetto a quello visto a Genova. La squadra prende troppi goal, deve migliorare la difesa. Non si può pensare di prendere goal con quella facilità. Dal punto di vista della qualità del gioco il Napoli è migliorato. Demme, Lobotka e Politano sono ottime scelte, ma va recuperato il vero Koulibaly. Di Lorenzo deve tornare nel suo ruolo. Finalmente è stato trovato un vero centrocampista da mettere davanti la difesa che è Demme".