Colonnese: "Gattuso si è messo in una difficile situazione: c'è confusione. Acquisti non azzeccati, difesa in affanno"

Ultime calcio Napoli - Francesco Colonnese, ex difensore, ha parlato di Napoli e degli argomenti del momento a TMW Radio, durante Maracanà.

Sulla situazione Napoli

"Sono situazioni da risolvere, c'è tanta confusione, la stagione è partita male. Gli acquisti non si sono rivelati azzeccati. La difesa doveva essere la più forte d'Europa e invece è in difficoltà. Serve trovare risultati positivi. Gattuso è andato a prendersi una situazione non semplice. Deve tirar fuori il carattere questa squadra e Gattuso deve trovare la soluzione".