Colonnese: "Di Lorenzo è migliorato davvero molto: la gavetta gli è servita"

Francesco Colonnese, ex difensore anche del Napoli, è intervenuto a TMW Radio, durante Piazza Affari, ed ha parlato del possibile rinnovo di Giovanni Di Lorenzo con gli azzurri: "Il Napoli in questo momento ha perso Insigne, ma ha trovato questa nuova fisionomia e Di Lorenzo lo sta sostituendo degnamente. È un ragazzo che è migliorato molto nel ruolo, è entrato in Nazionale. È un capitano che sta facendo molto bene. La sua gavetta è servita. Nei sacrifici e nella sofferenza si migliora e si vede".