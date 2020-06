Colonnese: "Napoli-Inter del '97, non fui proprio preso in considerazione per battere uno dei rigori"

Francesco Colonnese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Non ho calciato il rigore quella sera contro l’Inter e con grande onestà dico che non ero proprio stato preso in considerazione. Bisognerà mantenere alta la concentrazione sabato, credo possa essere l’aspetto decisivo. Mi aspetto una gara equilibrata, il risultato dell’andata influirà relativamente. L’Inter ha una squadra forte e lo ha dimostrato proprio vincendo al San Paolo. Il potenziale offensivo dell’Inter è importante, Lukaku e Lautaro sono temibili, quindi il Napoli dovrà stare attento. Gattuso ha dato una sua impronta tattica e sono convinto che ha studiato bene l’avversario. Politano o Callejon? Andrei sul sicuro e punterei Callejon che mi sembra più solido, Politano può fare la differenza a gara in corso”.