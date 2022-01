Colombia, Ospina torna sul suo errore: "Ho sbagliato, capita. Ora dobbiamo rialzarci"

Ultime notizie calcio Napoli - David Ospina, portiere del Napoli e della Nazionale colombiana, ha parlato in conferenza stampa della sconfitta contro il Perù, causata anche da un suo errore:

"Si è sentita delusione, le persone che ci accompagnano possono reagire così quando i risultati non sono positivi ma non è stato bello tirare delle cose perché potevano colpire qualcuno mentre i fischi ci stanno quando i risultati non arrivano. Dobbiamo rimetterci in sesto perché martedì abbiamo una finale, è una possibilità importante per la classifica. Devi pensare a cosa sta arrivando e non all'errore, si tratta di calcio e succede. Si scende in campo sempre per fare il meglio. Nel calcio ci sono momenti di felicità, di tristezza, l'importante è che ci sia una possibilità e lotteremo fino alla fine. Dobbiamo rialzarci".