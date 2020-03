Colomba: "Lozano deve stare fuori perché è un doppione di Insigne"

Ultime calcio Napoli - Franco Colomba ha parlato dell'attualità di casa Napoli ai microfoni di Radio Sportiva:

"Mi sono meravigliato quando il Milan decise di non confermarlo. Non è solo un allenatore battagliero, ma anche sempre conscio del materiale che ha a disposizione e anche al Napoli lo sta dimostrando. È importante avere un allenatore che non è schiavo di un modulo, ma decide di volta in volta per far rendere al meglio la squadra. Lozano? Deve restare fuori perché è un doppione di Insigne, che ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Probabilmente il messicano non accetta questo dualismo e rende poco anche in allenamento".