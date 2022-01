Colomba: "Con la vittoria di Bologna finisce la crisi del Napoli, netta superiorità degli azzurri"

Ultime notizie calcio Napoli - Franco Colomba, ex allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La vittoria di Bologna può essere la fine del periodo di crisi del Napoli che ha avuto tanti problemi di infortuni negli ultimi tempi. E' stata netta la superiorità degli azzurri che, rispetto alle concorrenti, sono quelli che hanno una identità più chiara".