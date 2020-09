Collovati: "Se Osimhen non sarà come Lozano il Napoli cambierà marcia. Azzurri da terzo o quarto posto al momento"

Calciomercato Napoli - Fulvio Collovati, ex calciatore di Milan e nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Circa tre o quattro mesi fa dissi che Koulibaly sarebbe andato via, ma nessuno mi credeva. Se l'offerta, però, che arriva è di 50 milioni il Napoli deve tenerlo e con lui sarebbe ancora più competitivo. Gli azzurri al momento sono da terzo o quarto posto. Il problema dell'anno scorso è stato il mercato, poi a gennaio sono arrivati calciatori utili, ma si era già fuori dalla lotta scudetto. Una delle delusioni dello scorso anno è stato Lozano. Se quest'anno Osimhen non si rivelerà una delusione come Lozano il Napoli cambia marcia rispetto all'anno scorso. Non si può sempre sperare nei goal di Mertens o nei tiri a giro di Insigne. Ogni grande squadra ha bisogno di un trascinatore in termini di goal, vedi Inter e Juve l'anno scorso".