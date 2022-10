Collovati: "Ecco chi sostituirà Rrahmani, non c'è problema quest'anno per il Napoli"

Fulvio Collovati, intervenuto in collegamento streaming con 'Il Bello Del Calcio', ha parlato del momento che sta vivendo il Napoli in campionato e delle possibili rivali per lo Scudetto: "Infortunio Rrahmani? Io penso che la rosa sia importante, credo ci sarà Juan Jesus che conosce i movimenti di Spalletti. Quest'anno il problema si pone poco, il gioco del Napoli è ottimo e il singolo può inserirsi bene. Le squadre di Spalletti si esprimono sempre bene a inizio anno, forse per merito della preparazione. Il Napoli però quest'anno gioca molto in verticale e con tre passaggi arriva in porta. Kvaratskhelia è un giocatore che salta sempre l'uomo e la sua presenza dà anche ad altri giocatori, come Politano e Lozano, la possibilità di tentare soluzioni diverse. Poi c'è anche un elemento come Raspadori. Gli azzurri giocano benissimo, a differenza di altre squadre creano 15 occasioni a partita. Rivale Scudetto per il Napoli? In tempi non sospetti parlai dell'Inter e confermo la mia idea nonostante l'attuale svantaggio. Non terrei conto di questo al momento, visto che ci sarà una lunga sosta a partire da novembre il distacco si può recuperare. Il Milan ha una sua identità ed è una formazione solida, ma i nerazzurri hanno maggiore qualità".