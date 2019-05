Fulvio Collovati ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante Il Bello del Calcio:

“Ancelotti non ha chiesto nulla, per questo voglio dare un 6 alla stagione del Napoli. C'era la possibilità di poter vincere un trofeo come la coppa Italia e andava fatto. Questa è una tifoseria che vuole vincere qualcosa. A Mertens non può essere dato un voto alto per il girone d'andata. Insigne ha raggiunto la sufficienza. De Laurentiis? Ha preso Ancelotti ma non ha alzato l'asticella nella squadra".