Collovati: "Anguissa impatto eccellente, altri ci avrebbero messo 2 anni per ambientarsi"

Napoli - Fulvio Collovati, ex difensore della Nazionale Campione del Mondo in Spagna ‘82, ha rilasciato un'intervista a "Napoli Magazine": "Il Napoli sta bene, la Juve è in difficoltà. Ci sono stati quasi 70 minuti di possesso palla evidenti in un senso. E' stata una partita vinta meritatamente dal Napoli. Il gol iniziale di Morata è stato regalato, in situazioni del genere c'è il rischio di non riprenderti più e invece la squadra ha reagito. Il Napoli non e' ancora all'apice della condizione. La fase offensiva può migliorare con i recuperi di Mertens e Lozano. C'è un ottimo Politano, un buon Insigne. Il Napoli puo' lottare per il vertice. La Juve ha altro da pensare. Il Milan e' quella che sta meglio. L'Inter è sempre l'Inter, anche se ha pareggiato col Genoa. Con Spalletti gli stessi giocatori sono consapevoli che ora in panchina c'è un allenatore che pretende e non abbassa la guardia, Spalletti è uno che se la gioca fino all'ultimo. Il tecnico e' stato voluto fortemente da De Laurentiis. Anguissa? Ci sono centrocampisti che impiegano due anni per ambientarsi. McKennie, Rabiot e Ramsey, ad esempio, li stanno ancora aspettando. Anguissa è un buon centrocampista, ha avuto un impatto positivo. L'errore di Manolas dopo 10 minuti? E' stato figlio di una partenza da dietro, sono situazioni che si verificano con le idee nuove del calcio moderno. Una volta quando facevi il passaggio al portiere lo realizzavi convinto al 100%".