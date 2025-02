Collina: "Basta teatrini sui calci di rigore, ho proposto una soluzione all'Ifab"

L'intervista a la Repubblica dell'ex storico arbitro Pierluigi Collina oggi consulente dell'Associazione di arbitri di calcio italiani, membro del Comité di arbitri UEFA:

Capitolo rigori: capita spesso che l’attaccante sbagli ma segni sulla respinta. Non è un vantaggio enorme per chi calcia?

«Credo che esista un gap eccessivo tra le possibilità che ha l’attaccante e quelle del portiere. Già si segnano in media il 75% dei calci di rigore, e spesso il rigore è un’occasione maggiore di quella che è stata tolta con il fallo. In più si dà anche la possibilità di giocare la respinta del portiere? Secondo me i portieri dovrebbero lamentarsi».

Che soluzione suggerisce?

«L’ho già detto in discussioni che abbiamo avuto all’Ifab: una soluzione è ilone shot. Come nei rigori dopo i supplementari: non c’è respinta, o fai gol o si riparte da un calcio di rinvio, punto. E così eviti anche il teatrino che oggi c’è prima di un calcio di rigore, con tutti lì intorno all’area. Sembrano i cavalli ai canapi prima della partenza del Palio di Siena».