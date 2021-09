Colley, l'agente: "Coppia con Koulibaly a Napoli? Magari! Ecco come stanno le cose. Sono amico di Kalidou, è un napoletano vero!" [ESCLUSIVA]

Napoli calcio - Cheik Sabidou Fall, agente del difensore della Sampdoria Omar Colley, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono amico di Kalidou Koulibaly ma sono il manager di Omar quindi stasera tiferò chiaramente Sampdoria. Entrambi sono due difensori forti e veloci. L'obiettivo di Omar è fare bene con questa maglia facendosi trovare pronto ogni volta che verrà chiamato in causa per raggiungere una salvezza tranquilla. Koulibaly si trova bene a Napoli con la famiglia, fossi in lui resterei ancora per molto tempo lì. Una coppia Colley-Koulibaly? Magari! Lui però è un giocatore della Samp, questa possibilità di vestire la maglia del Napoli non c'è mai stata"