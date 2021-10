Colantuono: "Napoli la più in forma della Serie A, ma non so se è la più forte. Spalletti bravissimo in una cosa"

Ultime notizie calcio Napoli - Stefano Colantuono, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non so se il Napoli è la più forte della Serie A, ma è certamente quella più in forma. Finora è stata la migliore, ma scopriremo strada facendo cosa farà. Stimo tantissimo Spalletti, è stato bravissimo a lavorare sulla testa dei calciatori. Questo è stato il passo in avanti che ha fatto il Napoli grazie al tecnico toscano che resta, in ogni caso, molto più che preparatissimo dal punto di vista tecnico. Osimhen? Nulla gli è precluso, dipenderà solo da lui".