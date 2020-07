Colantuono: "Milik non può rilassarsi anche se deve andar via. Se fa un buon finale di stagione può chiedere uno stipendio più alto"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefano Colantuono, ex allenatore di Palermo ed Atalanta. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Si gioca ogni tre giorni ed il Napoli e l’Atalanta erano quelle che andavano più forte. Ci sta che si possa staccare un po’ la spina, anche se ieri il Bologna ha giocato bene. Gattuso fa bene a tenere alta l’attenzione perché se il Napoli vuole proseguire in Champions non si può permettere cali di tensione. E’ solo un attimino di rifiatamento, Gattuso sarà già intervenuto per mettere a posto la questione. Al Napoli serve un attaccante da venti goal a stagione. Milik? Anche per lui la gara col Barcellona è una bella vetrina, non può rilassarsi perché deve andar via. Anche se cerchi un contratto nuovo puoi chiedere di più se fai un gran finale di stagione”.