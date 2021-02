Colantuono: "Meret sarà tra i migliori portieri in Italia nei prossimi dieci anni, ma decide Gattuso che lo vede ogni giorno"

Ultime notizie calcio Napoli - Stefano Colantuono, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio.

Meret sta pagando le scelte di Gattuso?

“Lui lo vede tutta la settimana e giustamente decide lui, io posso solo dire che secondo me sarà tra i portieri più forti in Italia nei prossimi dieci anni. E penso non abbiano dubbi nemmeno a Napoli, in più credo che Gattuso gli preferisca Ospina perché coi piedi è avanti, ma sulle qualità di Meret non ho dubbi. Con Donnarumma è il futuro della Nazionale”.