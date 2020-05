Coco: "Situazione complessa, riprendere vorrà dire iniziare nuovamente la preparazione ma con il campionato nella fase decisiva"

Ultime notizie calcio. Francesco Coco, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La ripresa al momento è complicata, anche guardando i tempi per riprendere la condizione fisica. Qui parliamo di oltre due mesi di stop, questo comporta la necessità di rifare una preparazione dall’inizio. Inoltre va considerato che la ripartenza coinciderà anche con la fase clou del calendario, con le partite decisive per delineare la classifica finale. Capisco la difficoltà del momento, non vorrei essere nei panni di chi penderà la decisione finale perchè si tratta davvero di una situazione molto complessa".

Sulla ripresa poi aggiunge: "Tutti avanzano i propri interessei, le società e le televisioni, in tal senso credo che sarebbe giusto cercare di finire il campionato ma faccio davvero fatica a capire quale possa essere la soluzione giusta. Tornerei in campo in questa situazione? Si lo farei, ovviamente con le dovute garanzie di sicurezza per non contagiare o essere contagiato"