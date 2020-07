Coco: "Immagino che la gara di ieri abbia infastidito molto Gattuso. Barcellona? Il Napoli può approfittarne"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Coco, ex difensore di Milan e Barcellona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Barcellona non è in una condizione ottimale e da quel punto di vista il Napoli ne può approfittare, ma ha anche ragione Gattuso quando dice che se si giocherà come ieri si farà una brutta figura al Camp Nou. Rino sa che alle gare importanti bisogna arrivarci preparati e quindi bisogna dare il massimo nelle gare precedenti. Il fatto che il Napoli non abbia fatto una buona prestazione e che abbia mollato dal punto di vista mentale dà molto fastidio a Gattuso”.