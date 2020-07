Coco: "Crescita costante con Gattuso, fa sentire tutti importanti! Atalanta-Napoli fondamentale ma non un esame di maturità"

Ultime notizie calcio Napoli – Francesco Coco, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Da quando Gattuso è arrivato a Napoli la squadra ha avuto una crescita costante dopo le inevitabili difficoltà iniziali, ora i risultati si stanno vedendo. Rino crea un bel rapporto con tutto lo spogliatoio, non ha calciatori preferiti. Fa sentire importanti tutti, anche quelli che giocano meno. Quella di domani è una partita importante ma non è un esame di maturità. Quello è stato superato vincendo la Coppa Italia dopo un momento così difficile. Ora deve solo continuare così ma se domani non dovesse vincere non tornerebbero i problemi”.