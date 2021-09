Cobolli Gigli: "Senza Ronaldo la Juve può ottenere ottimi risultati di squadra, sempre contrario al suo acquisto"

Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sono sempre stato contrario all’acquisto di Ronaldo quando tutti gioivano. Io ho un’idea della Juve con un gioco di squadra che prima non aveva. I fatti per ora parlano chiaro, ma sono fiducioso sul fatto che la Juve senza Ronaldo può trovare un gioco di squadra importante che possa portare risultati in campionato e Champions".