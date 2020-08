Cobolli Gigli: "Sarri ha il marchio anti Juve. Non mi ha sorpreso il suo esonero, guardate la faccia di Agnelli negli ultimi mesi..."

Ultimissime calcio Napoli - Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non mi ha sorpreso l’esonero di Sarri, bastava guardare la faccia di Andrea Agnelli negli ultimi mesi. Sarri aveva il marchio anti Juve. In passato voleva ricorrere ad un avvocato perché in passato era stato accostato ai bianconeri. Non ho mai giudicato il tecnico perché non ne sono in grado, ma Pirlo è maturato come calciatore proprio alla Juventus”.