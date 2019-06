Cobolli Gigli: "Sarri alla Juve? Lo riteneva un club di ladri, ho dubbi sulla sua persona! Non l'avrei preso"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ricordo le cose poco piacevoli che Sarri ha detto sulla Juventus in passato, purtroppo ho il difetto di avere un'ottima memoria. Mi sembrava che prenderlo fosse avallare quindi il fatto che la Juve è una società di ladri, proprio come diceva lui, ma io alla Juve ci ho lavorato e posso garantire che non è affatto così. Sarri è un ottimo tecnico, questo è vero. Abbiamo visto tutti come giocano le sue squadre, ma ho dei dubbi sulla persona e vivrò dunque con un po' più di distacco le prime partite. Dopo Allegri avrei preso Deschamps, sicuramente non Sarri".