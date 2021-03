Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Pirlo non è una scelta sbagliata, è una scelta di volontà del presidente Agnelli presa con consapevolezza. La Juve sta facendo un ottimo lavoro e non è detto che una società debba per forza andarci a perdere, ora stanno vivendo un momento diverso in società”.