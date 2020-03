Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Per me il lavoro di Sarri è insufficiente. È stato un grave errore prenderlo. Pensare che la Juventus possa fare il gioco di Sarri con alcuni giocatori come Ronaldo, è stato un errore”.