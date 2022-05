Cobolli Gigli: "Allegri incarna lo stile Juventus, Nedved purtroppo no! Prese Sarri facendo un grosso errore"

Ultime notizie Serie A - A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus:

“Io credo che Allegri incarni lo stile Juventus. Chi non incarna lo stile Juventus per carattere è Nedved. Lui è stato un calciatore eccezionale e l’ho sempre stimato per questo. Ma il suo carattere secondo me non si adatta allo stile societario. Mi ricordo di diversi episodi, come calci alle bandierine e cose del genere. Agnelli è stato convinto da Nedved e Paratici a far fuori Allegri e prendere Sarri, solo che quando c’è stata la conferenza stampa di addio ad Allegri Nedved non era presente, ma la mattina dopo era a Torino. Secondo me Nedved non voleva presenziare a quella conferenza ed era contento della scelta di Sarri, ma in realtà è stato un errore clamoroso, sia per la Juve che per Sarri stesso, come ha ammesso l’ex allenatore del Napoli.”