Cm.com, Longo a CN24: "Roma-Napoli? Fienga vuole a tutti i costi Milik, si parla anche di altri calciatori per realizzare plusvalenze"

Calciomercato Napoli - Daniele Longo, giornalista di Calciomercato .com, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Asse di mercato tra Roma e Napoli? Le due società parlano da diverso tempo, con Fienga che vuole a tutti i costi Arkadiusz Milik per sostituire Edin Dzeko, la cui cessione non sarà facile: al Napoli piace molto Cengiz Under ed il suo agente Ramadani vorrebbe trasferirlo in azzurro, il discorso può essere allargato a Jordan Veretout, che piace a Gattuso. Non ho conferme dirette sull’addio di Demme, forse c’è da valutare anche la fiducia di Gattuso nell’ex Lipsia. So che si parla anche di altri calciatori per realizzare plusvalenze, ma i nomi di Veretout, Under e Milik sono quelli da tenere sott’occhio”