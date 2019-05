Club Napoli Sarri: "Non cambieremo il nome con lui alla Juve, felici se dovesse vincere la Champions a Torino"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, è intervenuto Agostino Iaiunese, presidente del Club Napoli Maurizio Sarri: “Noi siamo non tifosi del Napoli, di più. Comunque andrà il nome del club resterà questo, dobbiamo essere obiettivi. Ha vinto la seconda coppa più importante al mondo e l'ha dedicata ai napoletani, chi l'ha mai fatto? Per me Maurizio Sarri non sarebbe un traditore ad andare alla Juventus. Sarri ci ha rappresentati come napoletani in tutto il mondo, in genere si parla male di Napoli, lui ci ha portati in capo al mondo.

E' stato licenziato ed è stato avvisato dalla televisione, ci ho parlato con lui, anche quando arrivò in Toscana. I professionisti sono professionisti, anche Antonio Conte ha straparlato dell'Inter e adesso sta lì. Sarri è indiscutibile, rispetto le opinioni di tutti, ma ci ha dato tanto. Il giovedì della riunione ero a Castel Volturno a seguire l'allenatore, io gli chiesi "Maurizio resti?" e lui mi disse, sereno: "Io sono allenatore del Napoli, Ago". Gli ho fatto i complimenti su Whatsapp per la vittoria, ma non gli ho chiesto nulla sulla Juventus. Il club resta, ma qui dentro non entreranno foto con la maglia della Juventus. Da napoletano, mi fa piacere se vince una squadra italiana in Champions, ancor di più se avvenisse con Sarri”.