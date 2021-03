Club Napoli Ostia, Borrelli a CN24: "Roma-Napoli? Siamo tutti fiduciosi, tutti aspettavamo di rivedere un Napoli propositivo! Domani sarà fondamentale non perdere"

Giacomo Borrelli, presidente del Club Napoli Ostia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Roma-Napoli? Siamo tutti fiduciosi, il Napoli viene da una grande prestazione a Milano e si spera si possa continuare su questa falsariga, tutti aspettavamo di rivedere un Napoli propositivo. Domani sarà fondamentale non perdere. Per noi è la partita delle partite, vivendo qui da tantissimi anni potete immaginare le discussioni tra noi ed i tifosi della Roma. La nostra famiglia è sempre rimasta radicata qui, cerchiamo sempre di portare avanti il tifo napoletano sul territorio: prediligiamo il fatto di voler stare sempre assieme, a prescindere dal tifo avversario. Il rammarico dello stadio chiuso? Manca a tutti la possibilità di vedere il Napoli dal vivo, siamo sempre stati presenti sia contro la Lazio, sia contro la Roma. Adesso non si può, perciò speriamo che quanto prima possa sbloccarsi una situazione che stiamo vivendo tutti, oltre il discorso stadio"