Clemente di San Luca: "De Laurentiis fortunato nel comprare il Napoli! Insigne e Hamsik rappresentano un popolo, lui no"

Ultime notizie Napoli. Guido Clemente di San Luca, professore di Diritto Amministrativo e grande tifoso del Napoli, ha detto la sua su Aurelio De Laurentiis dagli studi di Campania Sport.

"Sotto il profilo aziendale è indiscutibile, ma bisogna distinguere il suo operato dall'aspetto antropologico. Il presidente del club azzurro, a Napoli, è più rappresentativo del sindaco. Il popolo, però, non si riconosce nel presidente. Essere esponenziale di un popolo, infatti, vuol dire rappresentarlo davvero. Il presidente del Napoli, il popolo, non lo rappresenta. Ho sempre detto che è stata una fortuna che De Laurentiis abbia comprato il Napoli, altrimenti lo sapete in mano a chi saremmo finiti? In mano a Gaucci.... Il problema è l'atteggiamento che continua ad avere sulla città".

Vedere Lorenzo Insigne tornare a Castel Volturno per salutare i compagni, Dries Mertens in città a tifare con la maglia azzurra in tribuna o Marek Hamsik che pranza col Napoli in Turchia: questo sì che vuole dire tanto. Loro sono rappresentativi di un popolo, De Laurentiis no".