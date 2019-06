Claudio Pellegrini: "Manolas non è al livello di Albiol, ha ragione De Laurentiis. Allan? Spero resti a Napoli, mi ricorda Tardelli"

Il Napoli punta dritto su James Rodriguez. Il sì del giocatore potrebbe arrivare a breve mentre il club lavora per trovare l'intesa col Real Madrid. "E' un giocatore di gran valore e Ancelotti saprà sfruttarlo secondo le sue migliori caratteristiche. Nella filosofia del tecnico dei partenopei c'è proprio l'intento di non chiedere variazioni di ruolo o cose sofisticate ad un calciatore", è il pensiero di Claudio Pellegrini, a lungo attaccante del Napoli negli anni Ottanta, che ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. "Ancelotti saprà mettere James a suo agio e il Napoli avrà una grande arma in più"

Per la difesa su Manolas De Laurentiis ha spiegato che 36 milioni sono troppi. e che il calciatore ha anche qualche problema caratteriale...

"Sono d'accordo col presidente. Deve comunque essere trovato un sostituto di Albiol e nelle dinamiche di mercato adesso tutti sanno che il Napoli è alla ricerca di un centrale. In ogni caso Manolas non lo vedo al livello dello stesso Albiol nè ovviamente di Koulibaly. Mi sembra inferiore".