Claudio Bellucci: "Il Napoli pensava che con Manolas si risolvesse il problema difesa, ma ci vuole del tempo per creare feeling"

Notizie Calcio - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Claudio Bellucci, ex giocatore di Napoli e Sampdoria:

“Napoli e Sampdoria sono un po' incerottate, ma la squadra blucerchiata non riesce a trovare equilibrio perché si possono anche perdere 2 partite ma è la prestazione che preoccupa. Si affronteranno le due peggiori difese e questo significa che non c’è equilibrio in nessuno dei due. Il Napoli pensava di risolvere il problema con Manolas, ma si è reso conto che ci vuole del tempo per creare feeling. Di Francesco mi piace molto, è un ottimo allenatore, ma la Sampdoria non vive in un ambiente sano e questo pesa inevitabilmente sui risultati della squadra.



Lozano è un grande acquisto, al pari di Llorente”.