Obi Mikel svela: "Osimhen voleva il Chelsea! Era ad un passo, mancavano gli ultimi dettagli ma non c'era tempo per le visite. A gennaio..."

Calciomercato Napoli - "Victor Osimhen era molto vicino ad unirsi al Chelsea", lo rivela l'ex calciatore nigeriano del Chelsea Obi Mikel su obionepodcast: "Eravamo molto, molto vicini. Eravamo a pochi istanti dal concludere questo affare... ma erano solo alcuni piccoli problemi, piccoli problemini, che semplicemente non siamo riusciti a superare. La visita medica non poteva essere fatta altrettanto bene... anche se avessimo concluso l'affare, era troppo tardi. Ma so esattamente dove ci siamo fermati. Se alla fine, sai, diciamo, a gennaio o in qualsiasi altro momento, dovessimo riprendere, so esattamente dove siamo e da dove dobbiamo ripartire.

So cosa gli ha offerto il club. So dove siamo arrivati. Alla fine siamo arrivati ??a un compromesso. Erano solo piccole cose, scartoffie, visite mediche e pochi problemi che non siamo riusciti a superare. Non avevamo molto tempo...So che molte persone dicono: oh, Victor Osimhen non voleva venire al Chelsea! Beh, non è vero... Victor voleva davvero venire al club, sa ancora di avere molto da dimostrare in Europa. Voleva venire al Chelsea. Victor voleva davvero venire al club, e ha dovuto scendere a compromessi. Abbiamo raggiunto un accordo in termini di stipendio, in termini di ciò che lui vuole... c'erano solo alcuni piccoli dettagli qua e là che semplicemente non siamo riusciti a superare".