Clamoroso Inter-Fiorentina: nerazzurri avanti 1-0 con gol irregolare. La palla esce fuori prima dell'azione vincente ma il guardalinee non segnala: "Se ne discuterà tanto di quell'errore prima del calcio d'angolo, il fatto che il guardalinee non sia assunto una responsabilità su un episodio che sembrava chiaro, resta un errore molto grave", dice senza dubbi Massimo Ambrosini in telecronaca a DAZN.