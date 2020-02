Cittadella femminile bloccato a Napoli per coronavirus, il racconto: "Trattate come deportate"

"Venite da Padova, non potete giocare". Brutta disavventura per le ragazze del Cittadella femminile costrette a saltare il match col Napoli per l'allarme coronavirus. Il tutto è nato per l'allerta nazionale partita dalla Lombardia e un’ordinanza ad horas del sindaco locale, la quale ha di fatto annullato la partita.

PadovaSportTv riporta il commento della giocatrici piuttosto contrariate per l'esperienza: "Siamo incazzate nere, ci hanno trattato come delle deportate – spiega al Mattino Zeudi Doris, vice presidente e anima di Lady Granata – la squadra era partita alle 9 di sabato per affrontare la trasferta più lunga di tutta la stagione. Un viaggio senza intoppi, la sosta in autogrill e l’arrivo alle 18 al Rama Palace Hotel di Castelnuovo. Ieri mattina la sveglia, l’allenamento di risveglio muscolare e poi la sorpresa…”.

Poi l'amara sorpresa: "Ci fermano e ci dicono che non possiamo nemmeno scendere dal pullman – continua nel suo racconto Zeudi Doris – Una situazione assurda, ci hanno trattato come degli untori e siamo rimasti fermi e chiuso dentro il bus”.