Ciro Ferrara: "Assolvo Insigne per lo sfogo post Sassuolo. Quella frase non ha portato alcuna conseguenza"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Ferrara, ex calciatore di Juventus e Napoli:

"Lo sfogo di Lorenzo Insigne dopo il match col Sassuolo ci può stare e vi spiego anche il perché. Il capitano ama la squadra, è un tifoso, è normale che tenga particolarmente a fare bene e a conquistare delle importanti vittorie. Per questo motivo va assolto. Mi risulta inoltre che Lorenzo Insigne, nello spogliatoio del Napoli, sia amato un po' di tutti. Il capitano è rispettato e, quindi, quelle sue parole dopo il Sassuolo ("Che squadra di m...", ndr) non ha portato nessuna conseguenza. Insigne sta disputando una grande stagione. Cosa dire di Amir Rrahmani? Dopo un esordio traumatico con l'Udinese, il difensore sta facendo molto bene. Sarà impegnato a breve in gare molto complicate contro Milan, Juventus e Roma".