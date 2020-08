Marolda: "Fine di un ciclo e ricambio naturale: non mi sorprende che il Napoli debba cambiare mezza squadra. Su Ghoulam..."

Ultime notizie Napoli – Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli deve gestire la fine di un ciclo che ha fatto la fortuna del Napoli. Parlo dei calciatori che sono arrivati con Benitez, a cui vanno aggiunti quelli del naturale ricambio. Non mi sorprende, per questo, il fatto che il Napoli debba cambiare quasi mezza squadra. Il mercato è sicuramente impazzito dal punto di vista economico, circolano cifre altissime anche per quanto riguarda le cessioni del Napoli. Adesso gli azzurri cercano risorse da reinvestire. Ghoulam? Alcuni infortuni lasciano dei segni nel tempo. Parlando con un ex calciatore del Napoli che aveva subito anche lui la rottura della rotula mi diceva che, dopo aver recuperato, non si sentiva più lo stesso".