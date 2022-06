Ciaschini su Deulofeu: "Non puoi puntarci ad occhi chiusi, non è quello che può darti garanzie"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex collaboratore di Carlo Ancelotti, Giorgio Ciaschini, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Ciaschini:

“Mercato? Si dividerà in chi ha molti soldi a disposizione e chi ha le giuste conoscenze ma non troppo denaro per acquistare.

Deulofeu? Giocatore con grandi potenzialità , ma non è ancora quello che ti può dare una garanzia di continuità come servirebbe al Napoli: speriamo possa sorprendere, perchè non è ancora uno di quelli su cui puoi contare ad occhi chiusi.

Kvaratskhelia? Il Napoli per scelta ha una politica di mercato che ritengo corretta tra bilancio economico e risultati sul campo. Magari farà fatica a vincere la Champions League, ma potrà dire la sua attraverso il gioco e l’esplosione di qualche talento che in futuro sarà un campione”