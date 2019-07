Ciaschini: "Io pronto per entrare nello scouting del Napoli. Ancelotti mi disse che avrebbe voluto lavorare con me"

Giorgio Ciaschini, ex secondo allenatore di Carlo Ancelotti, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'RadioGoal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“James Rodriguez, penso che Carlo Ancelotti lo abbia già chiamato per gli auguri. Io non lo contatto, altrimenti faccio danni.

Ancelotti mi disse che avrebbe voluto fare una collaborazione con me. Il Napoli è già organizzato. Ma sono disponibile ad una collaborazione anche sterna, ad esempio per lo scouting. Non conosco gli equilibri della società”.