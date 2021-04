Ciaschini, ex collaboratore Ancelotti: "Gattuso somiglia molto a Carlo, i giocatori vedono in lui una persona leale e vera"

Giorgio Ciaschini, ex collaboratore storico di Carlo Ancelotti, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La mentalità vincente è avere innanzitutto grandi giocatori e saper gestire i momenti difficili. La gestione di questo momenti è fondamentale. Il rapporto che Gattuso sta mostrando con i giocatori è ottimale, assomiglia molto a quello di Ancelotti con i suoi calciatori. Rino mette in campo la realtà. I giocatori vedono in lui una persona reale, leale, sincera. E' una persona che sai cosa pensa. E' importante. Champions? Il Napoli è in crescendo. In questo momento il Napoli è una delle squadre che è nella condizione migliore insieme all'Atalanta. Ancelotti? Lui e il Napoli non si sono incrociati nel periodo ideale. Il Napoli aveva bisogno di una gestione diversa".