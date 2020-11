Ciaschini a CN24: "Gattuso? In certi ambienti non vengono fuori i casi, dipende dalla collaborazione di tutti: in realtà sono normali cose di campo"

L’ex collaboratore di Carlo Ancelotti Giorgio Ciaschini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli-Milan? Il Napoli non è riuscito a contrastare fisicamente i rossoneri, si sono dimostrati superiori: secondo me c’è stato un eccesso di disposizione in campo di giocatori offensivi, quattro attaccanti non hanno reso il Napoli in grado di contrastare il Milan dal punto di vista del pressing. Senza contare Ibrahimovic che ha messo in difficoltà gli azzurri, è difficilmente controllabile per il suo stile di gioco. Per giocare al meglio c’è bisogno di lavoro collettivo, anche in fase difensiva. Cosa non va in quella del Napoli? Giocatori in grado di sacrificarsi sulla fascia come Insigne e Lozano fanno fatica contro avversari che spingono molto sulle fasce, in mezzo al campo il solo Bakayoko può andare in difficoltà se Fabian e gli altri non partecipano alla fase. Gattuso? In certi ambienti non vengono fuori i casi, dipende dalla collaborazione di tutti: non bisogna renderli eccezionali quando poi in realtà sono normali cose di campo. Politano? Giocatore di grande qualità come tutto il reparto offensivo, ci sono giocatori intercambiabili in grado di dare qualità anche dalla panchina”