Napoli Calcio - Il Napoli è interessato, come come il Manchester United e non solo. Pau Torres, difensore del Villarreal e della nazionale, dal ritiro della Spagna non si sbottona sul futuro:

"Ad oggi ho un contratto con il Villarreal (fino al 2024, ndr). Abbiamo appena conquistato un titolo europeo e l'anno prossimo giocheremo la Champions League. Ora penso alla nazionale".