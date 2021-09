Calcio Napoli - Marcello Chirico ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW: "La Juventus non può perdere contro il Napoli, altrimenti servirebbe un super miracolo di Allegri. Il Napoli ha solo il problema del portiere. Il caso dei giocatori in nazionale? I club invece di litigare tra loro avrebbero dovuto unirsi e alzare la voce con Uefa e Fifa. Invece non lo hanno fatto ed ecco il risultato"